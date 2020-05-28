شكرا لقرائتكم خبر عن السسي يصدر 9 قرارات جمهورية جديدة.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية في عدده الصادر صباح الخميس، 9 قرارات جمهورية جديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، تنوعت بين الموافقة على اتفاقات دولية، وإعادة تخصبص عدد من أراضي الدولة لاستخدامها كمنفعة عامة. وفيما يلي نص القرارات: الوضع في مصر Advertisements

اصابات 19,666

تعافي 5,205

وفيات 816

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