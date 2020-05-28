موقع المصرية للاتصالات billing.te.eg الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020 “we” في خطوات بسيطة.. وطريقة تظلمات فاتورة التليفون

أتاح موقع المصرية للاتصالات billing.te.eg فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020 فهي أبرز الخدمات الإلكترونية التي يوفرها الموقع للمستخدمين وخاصة أن مشتركي الخطوط الأرضية يتزايدون يوم تلو الأخر ويبحثون في شهور يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي حيث أنها تقدر بقيمة ربع سنوية، ونحن على مشارق دفع الفاتورة الثالثة على مدار السنة، بالإضافة إلى إمكانية دفع الفاتورة على موقع المصرية للاتصالات إلكترونيًا.

موقع المصرية للاتصالات billing.te.eg الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يتميز موقع شركة المصرية للاتصالات بأنه من أكثر المواقع الخدمية سرعة في التحميل، فيما يتساءل البعض عن تظلمات فاتورة التليفون الأرضي في حال ارتفاع قيمتها باستهلاك مكالمات وسط شكوك منهم بأنها خارج استهلاكهم، فضلاً رغبة البعض معرفة طرق الدفع بعيدًا عن الذهاب للسنترال وهو ما نعرضه لكم في هذا الموضوع.

استعلام فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020

زيارة موقع المصرية للاتصالات.

كتابة كود المحافظة .

إضافة رقم التليفون الأرضي .

أضغط على أيقونة أظهر الفواتير .

تتضح لك قيمة الفاتورة الجديدة والفواتير السابقة.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي

هناك العديد من الطرق التي يمكن الدفع من خلالها فاتورة التليفون الأرضي غير الذهاب للسنترال حيث وفرت الشركة المصرية وسائل مختلفة لسداد الفواتير من أجل التيسير على عملائها، ومنها التالي:

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فروع مصاري الموزعة في القاهرة الكبري وضواحيها.

فروع فوري المنتشر في كل مكان في مصر، وفي المحلات التجارية.

فروع we المتواجدة في محطات المترو ومختلف المناطق.

الدفع الإلكتروني على موقع المصرية للاتصالات.

طريقة تظلمات فاتورة التليفون الأرضي

يفاجأ البعض من المشتركين بارتفاع قيمة فاتورة التليفون الأرضي ويرغبون معرفة كيفية التظلم على فاتورة التليفون والتي تستطيعون تنفيذها من خلال التالي:

الاتصال بمكتب خدمة العملاء الموجود بالسنترال على رقم 155 والتواصل مع أحد فريق الدعم.

تسجيل شكوى عبر الجهاز القومي لتنظيم الاتصال.

استطلاع فاتورة التليفون بشكل مفسر من أقرب سنترال لك، تشمل المكالمات والأرقام التي تم الاتصال بها من أجل التأكد من عدم سرقة الخط.

أكواد شبكة محمول المصرية للاتصالات

رابط الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي

أصبحت شركة المصرية للاتصالات من كبريات شركات الاتصالات العالمية بما تملكه من شبكات للتليفون الأرضي والهاتف المحمول وكابل الإنترنت، خاصة بعد اندماج المصرية للاتصالات مع شركة الإنترنت Tedata وذلك تحت مسمى شركة الاتصالات المصرية اسمها we.