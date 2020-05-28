شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات جمهورية بتخصيص أراضٍ للمنفعة العامة وإقامة مشروعات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 171 لسنة 2020 بإعادة تخصيص أراض من أملاك الدولة الخاصة بمساحات مختلفة بمحافظة الفيوم لصالح القوات المسلحة. وأصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 172 لسنة 2020 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بناحية قرية الهنادي- مركز إسنا بمحافظة الأقصر لاستخدامها في إقامة محطة مياه شرب. وأصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 173 لسنة 2020 بتخصيص قطعتي أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحات مختلفة بناحية قرية خزام، مركز قوص وحاجر طوخ، مركز نقادة بمحافظة قنا، لاستخدامها كمنفعة عامة لإقامة جبانات للمسلمين. Advertisements وأصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 174 لسنة 2020 بتخصيص قطعتي من أملاك الدولة الخاصة بمساحات مختلفة، ناحية فرشوط وناحية نجع حمادي بمحافظة قنا لاستخدامها في إقامة غرفة المأخذ المغذية لمحطة تخفيض الضغط والقياس للغاز الطبيعي. كما أصدر القرار رقم 180 لسنة 2020 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بناحية وادي حجول بجهة محافظة السويس لاستخدامها فى إقامة مدفن صحى للمخلفات الصلبة (باي باص). نشرت القرارات فى الجريدة الرسمية.

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