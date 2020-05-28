الإسكان: تكثيف أعمال التطهير ورفع المخلفات بالمدن الجديدة خلال إجازة العيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تكثيف حملات التطهير والتعقيم ورفع المخلفات بالمدن الجديدة ومكافحة الحشرات خلال إجازة عيد الفطر وساعات حظر تجوال المواطنين، موضحا أنه تم تنفيذ عدة أعمال للتطهير والتعقيم بمدن القاهرة الجديدة وبنى سويف الجديدة وبدر، وعدة مدن أخرى، وذلك فى إطار جهود منع انتشار الأوبئة بالمدن الجديدة.

وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى أنه تم تنفيذ حملات التطهير والتعقيم ورفع المخلفات بمعرفة الإدارات المختصة بجهاز كل مدينة، وبالتنسيق بين الجهات المختصة والشركات العاملة بالمدن الجديدة في ذات الشأن، موضحا أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبه، كلف المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، الإدارات المعنية بالجهاز بالاستمرار فى شن حملات مكثفة للنظافة ورفع جميع المخلفات بأحياء المدينة كافة خلال إجازة عيد الفطر وساعات الحظر، حيث قامت إداراتا البيئة والتنمية بالجهاز وشركات خدمات النظافة برفع المخلفات والأتربة ونظافة وتطهير مجاورات وأحياء التجمع الاول، وأحياء ومناطق التجمع الخامس ومحليات ومناطق التجمع الثالث، بجانب تطهير وتعقيم صناديق القمامة بالمدينة.

كما وجه المهندس أمين غنيم، إدارة البيئة بالجهاز، بشن حملة لرش المبيدات للقضاء على الحشرات الناقلة للأمراض بالتجمعات الثلاثة بالمدينة، وفقا للخطة التى يتبعها جهاز المدينة لمكافحة الحشرات.

وأوضح رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن ذلك يأتى استكمالا للإجراءات والتدابير الاحترازية التي يتخذها جهاز المدينة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومواصلة العمل لتحقيق معدلات أفضل في النظافة والتطهير بشوارع المدينة، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، مشددا على متابعة أى مخالفات بالمبانى والتعامل معها فورا من قبل لجنة التدخل السريع المكونة من إدارة أمن الجهاز.

ووجه المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، الإدارات المختصة بالجهاز بتكثيف أعمال النظافة والتعقيم، ورش المبيدات على مستوى الأحياء بالمدينة، لمنع انتشار الأوبئة والأمراض عن طريق الحشرات الطائرة واستغلال إجازة عيد الفطر وساعات الحظر، في تنفيذ الخطط الاحترازية والوقائية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

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وأوضح المهندس عمار مندور، أن إدارتى التنمية والبيئة بالجهاز، قامتا بشن حملة لمكافحة الحشرات بمنطقة الإسكان الاجتماعى بالحى الخامس ومنطقة الأوقاف، كما تم تكليف اللجنة المسئولة عن أعمال التعقيم خلال إجازة العيد بتكثيف حملات التعقيم بالأماكن ذات الكثافة السكانية حفاظا على سلامة وصحة السكان.

وفى سياق متصل، وجه المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز مدينة بنى سويف الجديدة، بالاستمرار فى حملات النظافة، ورفع جميع المخلفات بأحياء المدينة خلال إجازة عيد الفطر المبارك وساعات الحظر، حيث قامت إداراتا البيئة والتنمية بالجهاز وشركات خدمات النظافة برفع المخلفات والأتربة ونظافة وتطهير طريق الجيش والحي السكني الثالت ومنطقة الاسكان الاجتماعي ٦٦ فدانا، و كذا الإخلاء الليلي وتطهير وتعقيم صناديق القمامة بالحى السكنى الثانى بالمدينة.

وأضاف رئيس الجهاز أن إدارة البيئة بالجهاز نفذت حملة لرش المبيدات والقضاء على الحشرات بالحى السكنى الثانى بالمدينة، وفقاً لخطة العمل اليومى لتشمل جميع أنحاء المدينة وفقا لخطة الجهاز لمكافحة الحشرات.

وأوضح رئيس جهاز مدينة بنى سويف الجديدة، أن ذلك يأتى استكمالا للإجراءات والتدابير الاحترازية التي يتخذها جهاز المدينة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومواصلة العمل لتحقيق معدلات أفضل في النظافة والتطهير بشوارع المدينة، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.