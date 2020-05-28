شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الإسلام بيقولك صارح مصاب كورونا بحقيقة مرضه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الدليل الشرعى لمؤسسة الأزهر الشريف للتعامل مع فيروس كورونا المستجد واجبات الطبيب نحو المصاب حيث ينبغي للفريق الطبي المعالج أن يقوم بمجموعة قواعد على رأسها الصدق وإخبار المريض عن مرضه، وشدته، وخطورته، وما إذا كان قابلًا للعلاج أم لا.
بالإضافة الي استشارة ذوى الاختصاص من التخصصات الطبية الأخرى حول حالة المريض إذا احتاجت الحالة لذلك، للمشاركة في تشخيصها ووصف الدواء الأنسب لها، وغيرها من القواعد التي نستعرضها في الفيديو التالي..
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. الإسلام بيقولك صارح مصاب كورونا بحقيقة مرضه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.