شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الإسلام بيقولك صارح مصاب كورونا بحقيقة مرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الدليل الشرعى لمؤسسة الأزهر الشريف للتعامل مع فيروس كورونا المستجد واجبات الطبيب نحو المصاب حيث ينبغي للفريق الطبي المعالج أن يقوم بمجموعة قواعد على رأسها الصدق وإخبار المريض عن مرضه، وشدته، وخطورته، وما إذا كان قابلًا للعلاج أم لا.

بالإضافة الي استشارة ذوى الاختصاص من التخصصات الطبية الأخرى حول حالة المريض إذا احتاجت الحالة لذلك، للمشاركة في تشخيصها ووصف الدواء الأنسب لها، وغيرها من القواعد التي نستعرضها في الفيديو التالي..

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