شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صور ترصد مشاهد السلب والنهب فى أمريكا عقب مقتل رجل أسود على يد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يبدو أن واقعة مقتل رجل أسود على أيدى أحد عناصر الشرطة في مدينة منيابوليس الأمريكية لن تمر مرور الكرام، حيث دارت اشتباكات بين محتجين وشرطة مكافحة الشغب في مدينة منيابوليس الأمريكية التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لليلة الثانية على التوالي، في مواجهة موجة غضب لمقتل رجل أسود شوهد في تسجيل مصور انتشر على نطاق واسع وهو قابع متألم على الأرض بينما يضغط ضابط أبيض بركبته على عنقه. وأظهر التسجيل الذي صوره شاهد رأى المواجهة التي دارت مساء الاثنين جورج فلويد (46 عاما) وهو ملقى على بطنه على الأرض موثق اليدين يحاول التقاط أنفاسه ويطلب المساعدة مكررا "لا أستطيع التنفس".

وبحسب صور لوكالة "رويترز" دارت المظاهرات الأخيرة، التي صاحبتها عمليات سلب ونهب، بعد ساعات من مطالبة رئيس البلدية جيكوب فراي الادعاء بتوجيه اتهامات جنائية لضابط الشرطة الأبيض الذي ظهر بالفيديو.

وتم فصل الضابط وثلاثة آخرين شاركوا في اعتقال فلويد في حين فتح مكتب التحقيقات الاتحادي يوم الثلاثاء تحقيقا في الواقعة، إلا أن هذه الإجراءات لم تهدأ من الأمر شيئا.

وبحسب رويترز توفي فلويد، الذي قيل إن الشرطة كانت تشتبه في محاولته استخدام أوراق بنكنوت مزيفة بأحد المطاعم، في المستشفى في تلك الليلة.

وملأ مئات من المحتجين، كثيرون منهم كانوا يغطون وجوههم، الشوارع المحيطة بمركز شرطة الحي الثالث بالمدينة في ساعة متأخرة أمس الأربعاء في منطقة تقع على بعد حوالي نصف ميل من المكان الذي اعتقل فيه فلويد.



أعمال عنف



الشرطة تفرق المتظاهرين

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تجمع للمتظاهرين



رجال الأمن يقفون على مبني



ضابط شرطة يصوب بندقية قبل إطلاق النار على الناس في المحطة الثالثة في قسم شرطة مينيابوليس للاحتجاج على وفاة جورج فلويد



كر وفر بين المتظاهرين والأمن



متظاهرون في المحطة الثالثة في قسم شرطة مينيابوليس للاحتجاج على وفاة جورج فلويد



متظاهرون يرفعون لافتات



متظاهرون يقوموا بأعمال شغب