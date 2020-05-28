الري: أحدث نظم الاتصالات والمعلومات وإنترنت الأشياء لإدارة وتوزيع المياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

وجة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، ببذل فائق الجهد لضمان استمرارية تشغيل المنظومة الآلية للرصد والاتصال (التليمتري)، مع تشكيل وتفعيل أداء غرفة عمليات لمراقبة تشغيل المنظومة لضمان استمرارية تدفق مُخرجات المنظومة لتوفير بيانات إدارة المياه بصورة لحظية لمتخذي القرار ومسئولي توزيع المياه على مستوى الجمهورية لاتخاذ القرار الملائم في الوقت المناسب.

كما وجه الوزير، وفق بيان، اليوم الخميس، بمراقبة مناسيب المياه للتأكد من وصول المياه لنهايات الترع وعدالة توزيع المياه بين مختلف قطاعات المستخدمين.

جدير بالذكر أن المنظومة المتطورة للرصد الآلي (التليمتري)، ترتكز على تدفق البيانات من 250 محطة رصد تنتشر عبر النقاط الحاكمة والفاصلة على امتداد شبكتي الري والصرف لكامل الجمهورية، وهذه المنظومة أثبتت نجاحها كأداة فعالة في توفير بيانات دقيقة ومستمرة على مدار الساعة توضح حالة سريان المياه في المجاري المائية من خلال توفير البيانات بصورة لحظية على الهواتف المحمولة لمتخذي القرار والمسئولين في جميع إدارات الري في مختلف محافظات مصر، من خلال استخدام أحدث تكنولوجيات نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإنترنت الأشياء وبدون أدنى تدخل للعنصر البشري.

وتجدر الإشارة الى أن تشغيل المنظومة تأتي في إطار جهود الدولة ووزارة الري لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية وترشيد إستخدامها وتلبية احتياجات قطاعات الدولة من المياه حيث تساهم منظومة (التيليمتري)، بفاعلية في مواجهة التحدي المائي بتقنين التصرفات وترشيد استخدام المياه.