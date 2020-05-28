لأغراض مختلفة.. السيسي يصدر 5 قرارات جمهورية بتخصيص أراضٍ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، 5 قرارات جمهورية للرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص أراضٍ لأغراض مختلفة. وأصدر الرئيس السيسي، القرار رقم 171 لسنة 2020 بإعادة تخصيص أراضٍ من أملاك الدولة الخاصة بمساحات مختلفة بمحافظة الفيوم لصالح القوات المسلحة. كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 172 لسنة 2020 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بناحية قرية الهنادي مركز إسنا بمحافظة الأقصر لاستخدامها في إقامة محطة مياه شرب. Advertisements وأصدر الرئيس القرار رقم 173 لسنة 2020 بتخصيص قطعتي أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحات مختلفة بناحية قرية خزام، مركز قوص وحاجر طوخ، مركز نقادة بمحافظة قنا لاستخدامها كمنفعة عامة لاقامة جبانات للمسلمين. كما أصدر الرئيس السيسي كذلك القرار رقم 174 لسنة 2020 بتخصيص قطعتي أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحات مختلفة ناحية فرشوط وناحية نجع حمادي بمحافظة قنا لاستخدامها في إقامة غرفة المأخذ المغذية لمحطة تخفيض الضغط والقياس للغاز الطبيعي . وأصدر الرئيس السيسي القرار رقم 180 لسنة 2020 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بناحية وادي حجول بجهة محافظة السويس لاستخدامها في إقامة مدفن صحي للمخلفات الصلبة.

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