وزير الزراعة يزور مركز التلقيح الصناعي بالعامرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه المهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، مركز التلقيح الصناعي بالعامرية، والتابع لمشروع التنمية الريفية بغرب النوبارية، وذلك في ختام جولته التفقدية لعدد من مشروعات الإنتاج الحيواني ومشروعات شباب الخريجين بالنوبارية.

وأكد السيد القصير، أهمية هذا المركز في رفع الكفاءة الإنتاجية والتناسلية لقطعان الماشية من خلال التحسين الوراثي، ونشر الصفات الوراثية للطلائق المعروفة النسب والمختبرة على نطاق واسع، لافتًا إلى أن ذلك يؤدي إلى تكوين سلالات وأنواع ممتازة من الحيوانات وذلك بمضاعفة إنتاج اللبن وزيادة معدل النمو اليومي لعجول التسمين الناتجة.

واستمع وزير الزراعة، إلى العرض المقدم من المهندس مصطفى الصياد، حول المركز، حيث أكد أنه يساهم في خدمة المنتفعين والخريجين الحائزين للأراضي بمناطق المشروع وذلك بإنتاج جرعات السائل المنوي وتجميده وتوزيعه لتحقيق التحسين.

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وأشار وزير الزراعة، إلى أن المركز يهدف إلى إنتاج جرعات السائل المنوي المجمد من الطلائق المنسبة وراثياً، وتنظيم الدورات التدريبية للخريجين والمنتفعين بهدف نشر الوعي الخاص بأهمية التلقيح الصناعي، والعمل على تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المحليه من الأبقار والجاموس، وتحسين المستويات الإنتاجية للألبان واللحوم للسلالات المحلية، فضلًا عن تحسين المستويات المعيشية والغذائية والبيئية للمزراعين.

وتفقد وزير الزراعة معامل المركز، والغرف الملحقة به حيث يتكون من غرفة التعقيم ووحدة إنتاج النيتروجين السائل، والإسطبلات الخاصة بعجول التنشئة، وصالة جمع السائل المنوي، ووحدة تصنيع الأعلاف.

ويوجد بالمركز حوالي 32 عجل تسمين جاموس، و13 عجل تسمين بقري، وأكبر عدد من أصناف الطلائق (سلالة إنتاج ألبان – ثنائي الغرض – سلالات لحم)، والتي تخضع جميعها إلى الفحص التناسلي الدوري بمعرفة مركز بحوث تناسليات الهرم التابع لمركز البحوث الزراعية لضمان خلو جرعات السائل المنوي المنتجة من الأمراض التناسلية.