متعلقة بالتعاون مع ألمانيا.. الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات جمهورية للرئيس السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 49 لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2018 ، والموقع في برلين بتاريخ 19 نوفمبر 2019.

كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 50 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2018، والموقع في برلين بتاريخ 19 نوفمبر 2019.

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وأصدر الرئيس السيسي قرار رقم 51 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن دعم المكون المصري من المشروع العالمي "الهجرة من أجل التنمية"، والموقعة في برلين بتاريخ 19 نوفمبر 2019.

وأصدر الرئيس السيسي كذلك قرار رقم 52 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع "حوار الخبراء بشأن ضمان الجودة في مجال الانتاج الزراعي، والموقعة في القاهرة بتاريخي 8 و 9 ديسمبر 2019.

نشرت القرارات في الجريدة الرسمية.