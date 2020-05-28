وزير الري: إحالة 280 محضر تعديات على المجاري المائية للنيابات العسكرية حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_أحمد مسعد:

واصلت وزارة الموارد المائية والري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد التعديات على المجاري المائية، وعمل محاضر المخالفات، وإحالتها إلى النيابات العسكرية.

ويتابع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري على مدار الساعة المجهودات المبذولة في ذات الشأن، حيث تلقى تقريرا عن إجمالي محاضر المخالفات التي تم تحريرها وإحالتها إلى النيابات العسكرية بدائرة الإدارات العامة للري التابعة لقطاع الري حتى يوم أمس الأربعاء، والتي بلغت 280 محضرا، وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن ووفقا للبيانات الواردة من الإدارات العامة للري المختصة.

وأكد الدكتور عبدالعاطي - في تصريحات صحفية له اليوم الخميس - على كافة أجهزة الوزارة باستمرار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2020، مع المتابعة المستمرة والإفادة بتقرير يومي عن المخالفات التي يتم إحالتها للنيابة العسكرية.