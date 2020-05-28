بعد تداول فيديو للتعدي عليها.. النيابة تأمر بضبط "منة عبد العزيز" و6 آخرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أمرت النيابة العامة، بضبط المتهمة آية وشهرتها "منة عبد العزيز" وستة آخرين للتحقيق معهم، بعد تداول فيديو للتعدى عليها.

وذكر مكتب النائب العام في بيان صحفي اليوم الخميس، أن الإدارة العامة لمباحث الجيزة، توصلت تحرياتها إلى أن المتهمين ارتكبوا جرائم منها واقعة التعدي على المتهمة "آية" –شهرتها منة عبد العزيز- والتي تداولت بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأسبوع الأخير المنقضي، وبعرض التحريات على النيابة العامة وسؤالها مجريها؛ أمرت بضبط المتهمين لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم.

وأحال النائب العام المستشار حماده الصاوي للنيابة المختصة تقريرًا أعدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام؛ تضمن ما تَداول بمواقع التواصل الاجتماعي حول وقائع منسوبة للمتهمين منها واقعة التعدي المذكورة.

وأكدت النيابة أنها ستعلن ما أسفرت عنه التحقيقات لاحقاً بما لا يُعارض مُقتضياتها ومصلحتها.