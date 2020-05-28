في يوم واحد.. تنفيذ 32 ألف حكم قضائي وضبط 32 قطعة سلاح بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:
وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة، لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء لإحكام السيطرة الأمنية.
أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 22 قطعة سلاح ناري، بحوزة 21 متهم.
وفي مجال تنفيذ الأحكام، نجحت الحملات في تنفيذ 32 ألف و 952حكم قضائي متنوع.
كما ضبطت الحملات 77 قضية مخدرات بحوزة 81 متهم، ضُبط خلالها 16 كيلو جرام مواد مخدرة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.
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