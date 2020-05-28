شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 9 حالات من فيروس كورونا في «عزل مدينة جامعة بني سويف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى العزل بالمدينة الجامعية في بني سويف تعافي وخروج 9 حالات جديدة من المستشفى، تحولت نتيجة العينة الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية.

وقال مصدر بمديرية الصحة إن اجمالي المتعافين من الفيروس داخل مستشفى العزل بالمدينة الجامعية بلغ 114 حالة حتى الآن منذ بداية تشغيلها 5 مايو الجاري.

ووجه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة، الشكر للفريق الطبي بعزل المدينة الجامعية الذي يعمل كمستشفى لعزل الحالات المستقرة، بقيادة الدكتور أسامة أحمد عبدالفتاح، والدكتور محمود حسين مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، وجميع الأطباء والتمريض وفرق العمل على جهودهم لتقديم خدمة طبية جيدة.

وهنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ، بني سويف، المتعافين من الفيروس من أبناء المحافظة وكل المصريين، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، وأن يعم الخير على جموع الشعب المصري، وداعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا شعبا وقيادة، وأن نعبر من هذه المحنة أقوياء ومنتصرين ويد واحدة في مجابهة الأزمات.

وأكد المحافظ أن كافة أجهزة المحافظة لا تدخر جهد وتبذل كل ما في وسعها لمجابهة تداعيات تلك الأزمة ضمن خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه تم الاستعداد بالشكل المطلوب للتعامل مع أية سيناريوهات محتملة.

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