شكرا لقرائتكم خبر عن وزير إثيوبي: لا يمكننا قبول «حقوق مصر التاريخية» في مياه النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشار وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، إلى موقف بلاده الرافض لحقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير الإثيوبي أمام ممثلي الأحزاب السياسية ورجال الدين في أديس أبابا حول تطورات المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الإثيوبية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كلمة «بيكيلي» أمام ممثلي الأحزاب.

وقال إن «المحادثات الثلاثية شهدت ميلا مصريا للتأكيد على ما يسمى «حقوقها التاريخية» في مياه النيل، التي لا يمكن قبولها من إثيوبيا أو من دول نهر النيل».

فيما قال وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندارجاشيو، إن موقف «بلاده ثابت من استخدام مواردها المائية بما يتماشى مع المبادئ المتفق عليها وبعدم إلحاق الضرر».

وفي 21 مايو الماضي، كان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أعلن استعداد بلاده للتعاون مع مصر والسودان للوصول لاتفاق نهائي يراعي مصالح الدول الثلاث وشعوب المنطقة.

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