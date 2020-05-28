شكرا لقرائتكم خبر عن الأحمر للمتزوجة والأزرق للأرملة والمطلقة.. «الثوب المطرز» يحدد العادات والتقاليد البدوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترتدى السيدات البدويات فى الأعياد والمناسبات الاجتماعية أفضل الثياب، وعلى رأسها الثوب البدوى المطرز والمشغول يدويًا، والذى يتميز بأشكاله وتصميماته المتعددة تبعًا للفئات العمرية والحالة الاجتماعية للمرأة، فالثوب المطرز باللون الأحمر ترتديه السيدة المتزوجة، والثوب المطرز باللون الأزرق ترتديه السيدة المسنة والأرملة والمطلقة، كما تعرف المرأة البدوية من خلال القضبة «الغرزة »التى تدخل فى صناعتها الانتماء إلى أى قبيلة، فلكل قبيلة قضبة مختلفة عن الأخرى.

ويحمل الثوب البدوى المطرز يدويًا عراقة الماضى وأصالة تاريخ سيناء وتنوع بيئاتها، ومن خلاله وخلال قناع الوجه تُعرف المناسبة التى تحتفل بها القبيلة سواء كانت عيدًا دينيًا أو حجًا أو فرحًا أو أى مناسبة اجتماعية أو دينية أخرى، فثوب الأعياد والمناسبات والحج بلون التطريز الفاتح، وثوب الحامل الواسع باللون الأشهب، وثوب المآتم باللون الأزرق الغامق، كما ترتدى المرأة البدوية غطاء رأس «القنعة» الذى يميز كل قبيلة عن القبائل الأخرى، أما الفتاة فتضع على رأسها غطاء يسمى«الوقاه» وجبهة ترتبط بحافة الوقاه يتدلى من حافتيها غدقتان وتسمى «سكاريج»، وأحيانا ترتدى الكبر وهو غطاء يوضع فوق الوقاه على رأس الفتاة بغرض الغوى «الأناقة والزينة».

وتوشح المرأة بحزام الوسط الذى يحيط بخصرها ويسمى «المقوط أو الصوفية»، ويكون محاطًا بشريط مصنوع من شعر الماعز باللونين الأسود والأحمر ومزين بحبات الودع الأبيض ويلف على المقوط ثلاث مرات ويسمى «مريرة»، ويستخدم لحفظ الأدوات البسيطة التى تستخدمها السيدة البدوية فى الأمور الحياتية اليومية، مثل القداحة «الولاعة» وأعواد الثقاب والخيط والإبرة وأدوات الزينة البسيطة. وتستغرق صناعة الثوب المطرز الواحد نحو 3 أشهر كاملة، حيث تقوم السيدات والفتيات بحياكته وتطريزه يدويًا دون أى تدخل للماكينات الحديثة، ويتراوح سعره من 1000 إلى 1500 جنيه بحسب نوعية القماش وشكل الغرزة والخيوط المستخدمة فى التطريز، وكل فتاة وسيدة بدوية تقوم بصناعة ثوبها بنفسها لترتديه فى مختلف المناسبات الدينية والاجتماعية.

ويلقى الثوب البدوى بعد إدخال عدد من التعديلات العصرية عليه إقبالًا كبيراً من رواد المعارض المتنوعة التى تقام داخل محافظات الجمهورية أو خارج القطر المصرى، حيث يقوم عدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى بدعم من الجهات التنفيذية بسيناء بتسويق المنتجات السيناوية، وعلى رأسها الثوب البدوى المطرز داخليًا وخارجيًا.