شكرا لقرائتكم خبر عن القديس أوغسطين.. رسول المسيحية لإنجلترا تعرف عليه فى 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الكنيسة الكاثوليكية اليوم الأربعاء بعيد القديس أوغسطين الملقب برسول إنجلترا إذ يعتبر أحد أشهر قديسي المسيحية وفي النقاط التالية أبرز معلومات عنه وضحها الأب وليم عبد المسيح الفرينسسكاني أوغسطين أسقف كانتربري (ولد في الثلث الأول من القرن السادس – وتوفي على الأرجح في 26 مايو عام 604 كان راهبا كاثوليكيا أصبح أول رئيس لأساقفة كانتربري في سنة 597 وهو يعتبر "رسول الإنجليز" ومؤسس الكنيسة الإنجليزية. كان أوغسطين رئيسا لدير في روما عندما اختاره البابا غريغوري الكبير في عام 595 لقيادة البعثة، والتي عادة ما تعرف باسم البعثة الجريجورية إلى بريطانيا من أجل تنصير الملك إيثيلبيرت ومملكة كينت من الوثنية. تم اختيار مملكة كينت ربما لأن إيثيلبيرت كان قد تزوج الأميرة المسيحية، بيرثا ابنة تشاريبيرت الأول ملك باريس، والتي كان من المتوقع أن تمارس بعض التأثير على زوجها. قبل الوصول إلى كينت، فكر المبشرون في العودة إلى الخلف، ولكن جريجوري شجعهم وحثهم، وفي عام 597، هبط أوغسطين على جزيرة ثانيت وشرع نحو مدينة إيثيلبيرت الرئيسية مدينة كانتربري.تحول الملك إيثيلبيرت إلى المسيحية وسمح للمبشرين أن يُبشروا بحرية، ومنحهم الأراضي لتأسيس دير خارج أسوار المدينة. تم تعيين أوغسطين كأسقف و اعتنق الكثير من رعايا الملك، بما في ذلك الآلاف خلال قداس المعمودية في يوم عيد الميلاد في عام 597. أرسل البابا جريجوري العديد من المبشرين في عام 601، جنبا إلى جنب مع الرسائل المشجعة والهدايا إلى الكنائس، ثم أسس الأساقفة الأساقفة الرومان في لندن وروتشستر في عام 604، مدرسة لتدريب الكهنة والمبشرين الأنجلوسكسونيين و قام أوغسطين أيضا بترتيب من أجل تعيين خليفته لورانس أسقف كانتربري. توفي رئيس الأساقفة ربما في عام 604 و لم يمر وقت طويل حتى تم تكريمه من التبجيل كقديس.

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