شكرا لقرائتكم خبر عن غالبية القراء يؤيدون قرار المترو بمنع دخول الركاب بدون الكمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام " الخليج 365" باستطلاع آراء قرائه حول منع الركاب من دخول المترو بدون كمامة فى سؤال بعنوان: هل تؤيد قرار المترو بمنع دخول الركاب بدون الكمامة ؟

وجاءت النتيجة كالتالى : غالبية القراء بنسبة 92% أجابوا بنعم معلنين تأييدهم لمنع الركاب من دخول المترو بدون الكمامة.

فى حين 87 % من المشاركين فى الاستطلاع بـ " لا" معلنين رفضهم للأمر .

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وكانت مصادر بشركة المترو أكدت أنه لن يتم السماح للركاب بدخول محطات الخطوط الثلاثة بعد استئناف التشغيل ابتداء من السبت المقبل بدون ارتداء كمامة، حماية من فيروس كورونا وتنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر الأحد الماضى.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أعلن أنه سيتم إيقاف حركة كافة وسائل النقل الجماعى خلال أسبوع العيد لمدة 6 أيام ابتداء من الأحد المقبل حتى الجمعة القادمة مع حظر حركة المواطنين من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحا ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى أنه اعتبارا من يوم الأحد أول أيام العيد وحتى يوم الجمعة 29 مايو الجارى، سيتم فرض حظر حركة المواطنين اعتبارا من الخامسة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم الثانى، مع غلق كافة المولات والشواطئ والمناطق الترفيهية، وإيقاف كافة وسائل المواصلات وأتوبيسات الرحلات.