أخبار مصر | مائل للحرارة نهارا بارد ليلا.. تعرف على طقس اليوم الخميس

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 07:30 صباحاً - انت الان تقراء خبر مائل للحرارة نهارا بارد ليلا.. تعرف على طقس اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، الموافق 28 مايو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الخميس نهارًا

وقالت الهيئة إنه في ساعات النهار من المتوقع ظهور شبورة خفيفة صباحًا، وأن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، ويسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، بينما يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح نشطة، وأيضا يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الخميس ليلًا

وكشفت أنه بالنسبة لساعات الليل، يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، بينما طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، ويسود طقس مائل للبرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية

كما توقعت الهيئة نشاط رياح على جنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، وسقوط أمطار خفيفة (20% تقريبًا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.

الوصف الفني لخرائط الطقس

ولفتت إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى والذي يجلب كتلة هوائية قادمة من شمال البحر المتوسط.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على أهم المحافظات، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 19 والعظمى 30

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 18 والعظمى 29

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 19 والعظمى 28

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 19 والعظمى 27

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 25

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 19 والعظمى 26

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 17 والعظمى 23

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 17 والعظمى 29

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 20 والعظمى 25

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 20 والعظمى 25

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 19 والعظمى 31

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 16 والعظمى 31

درجات الحرارة في السويس الصغرى 17 والعظمى 31

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درجات الحرارة في العريش الصغرى 17 والعظمى 26

درجات الحرارة في رفح الصغرى 18 والعظمى 26

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 18 والعظمى 29

درجات الحرارة في نخل الصغرى 12 والعظمى 30

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 22 والعظمى 33

درجات الحرارة في طابا الصغرى 17 والعظمى 29

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 13 والعظمى 26

درجات الحرارة في الطور الصغرى 21 والعظمى 30

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 22 والعظمى 33

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 18 والعظمى 32

درجات الحرارة في بني سويف الصغرى 18 والعظمى 33

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 18 والعظمى 33

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 19 والعظمى 34

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 20 والعظمى 35

درجات الحرارة في قنا الصغرى 21 والعظمى 38

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 23 والعظمى 38

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 25 والعظمى 39

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 24 والعظمى 40

درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 22 والعظمى 36

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة في أبورماد الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 26 والعظمى 32

درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 25 والعظمى 32