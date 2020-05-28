شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للإعلام»: متابعة مستمرة للإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، المتابعة المستمرة لكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للحفاظ على سلامة العاملين بالوطنية للإعلام للوقاية من مرض كورونا واتساقا مع قرارات وإجراءات الدولة المصرية، فهناك تخفيض لإعداد العاملين وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بالمبنى، ووفقاً لقرارات مجلس الوزراء فلن يتم السماح اعتباراً من السبت المقبل بدخول أي من العاملين أو الضيوف إلا بارتداء الكمامة مع قياس درجة الحرارة، وتدعيما لتلك الاجراءات حرصا على العاملين جاري تركيب بوابات تعقيم ببوابات دخول المبنى.

ويتواصل العمل بشكل دوري من أعمال تعقيم وتطهير كامل بمختلف المباني والمنشآت التابعة للوطنية للاعلام بالاستديوهات والمكاتب والمصاعد ودورات المياه والطرقات وفقاً لجدول عمل، والمتابعة المستمرة في تزويد مداخل ومخارج المبني والطرقات بالمعقمات والمطهرات لاستخدام العاملين بالمبنى.

وتؤكد الوطنية للإعلام أن أية حالات إصابة تظهر يتم التعامل معها فوراً طبقاً للبرتوكولات الخاصة بوزارة الصحة وهي حالات نتيجة مخالطة خارجية وتتابع الرعاية الطبية بالوطنية للإعلام عن كثب تلك الحالات، وتتواصل بشكل مستمر مع المخالطين للحالات المصابة وتتخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية طبقاً لبرتوكولات وزارة الصحة.

وتؤكد الهيئة أنه من منطلق مسئوليتها وواجبها الوطني فأنها لا تدخر أي جهد في توفير وتدعيم الاجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة وصحة العاملين بها والمتابعة والتعاون والتواصل مع الزملاء الذين يتعرضون للاصابة، وتتمني الوطنية للإعلام الشفاء والسلامة للجميع، وتناشد أبنائها اليقظة والتكاتف لمواجهة هذا التحدي وتجاوزه بسلام.