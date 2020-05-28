شكرا لقرائتكم خبر عن «يخالف قرار رئيس الوزراء».. استياء في المنيا بسبب وقف تراخيص البناء في جميع المدن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب مواطنون في المنيا عن استيائهم من قرار المحافظ اللواء أسامة القاضي بوقف تراخيص البناء بجميع مدن المحافظة، بالمخالفة لقراري رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية بوقف التراخيص في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى.

وقال مواطنون إن قرار المحافظ سيؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة وتوقف الاستثمار العقاري، وتحمل خسائر كبيرة لعدد من قطاعات العمالة، وتأخر تسليم الوحدات السكنية، وما يترتب على ذلك من زيادة أعباء العمالة غير المنتظمة.

وقال المواطنان محمد عبدالعال وأحمد يوسف، من مدينة المنيا، إن المحافظ أصدر قرارين متضاربين خلال أسبوع، الأول باستمرار تراخيص البناء بجميع المدن والقرى بالمحافظة عدا مناطق «أبوفليو ودماريس وأبوهلال» بمدينة المنيا، والثاني بوقف التراخيص بجميع مدن المحافظة بالمخالفة لقراري رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية بوقف التراخيص بالعواصم والمدن الكبيرة فقط.

من جهته، شدد المحافظ على تنفيذ قراره عقب صدوره، أول أيام عيد الفطر المبارك، وتوزيعه على الوحدات المحلية في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وإحاله المتقاعسين للتحقيق.

كان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أصدر قرارا وزاريا بتكليف المحافظين كلاً في نطاق اختصاصه بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات وذلك في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى وذلك اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو الجارى ولمدة 6 أشهر.

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قرارات محافظ المنيا بشأن وقف تراخيص البناء

قرارات محافظ المنيا بشأن وقف تراخيص البناء

قرارات محافظ المنيا بشأن وقف تراخيص البناء