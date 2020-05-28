شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس الجمهورية: ذروة تفشي كورونا في مصر «بعد أسبوعين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، بدور جامعة طنطا وتقديمها عدد وافر من الأبحاث في مجال العلاج والتشخيص لفيروس كورونا المستجد.

وأعرب مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، خلال مشاركته بالمؤتمر الافتراضي الدولي لجامعة طنطا، الأربعاء، عن سعادته بالمشاركة بالمؤتمر، قائلًا إن ذروة تفشي كورونا في مصر بعد أسبوعين.

وطالب مستشار الرئيس بإنشاء خط ساخن بجامعة طنطا لتلقى بلاغات الإصابات الجديدة والحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، كما طالب بوجود مستشفى عزل في جامعة طنطا.

وتناول «تاح الدين»، خلال الجلسة العلمية الأولى، «المستجدات عن كورونا في مصر»، مطالبا بتكاتف كافة المؤسسات للخروج من الأزمة إلى بر الأمان.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 178 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5205 حالات حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا «كوفيد 19» ارتفع ليصبح 5798 حالة، من ضمنهم الـ 5205 متعافيين.

وأضاف أنه تم تسجيل 910 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

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وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 19666 حالة من ضمنهم 5205 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و816 حالة وفاة.