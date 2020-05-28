تصل لـ3500 جنيه.. "غرفة السياحة" تكشف أسعار الإقامة في الفنادق للمصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف محمد فاروق، عضو غرفة شركة السياحة، عن أسعار الإقامة في الفنادق السياحية للمصريين (لليلة الواحدة) في ظل عمل الفنادق والتعايش مع فيروس كورونا المستجد.

وأوضح فاروق، لمصراوي، أن الأسعار تبدأ من 800 جنيه وحتى 3500 جنيه لليلة الواحدة في فنادق 3 و4 و5 نجوم وذلك حسب قائمة أسعار كل فندق، مشيرا إلى وجود إقبال كبير من المواطنين على السياحة الداخلية في ظل الأسعار المميزة للفنادق.

وأشار عضو غرفة السياحة، إلى حصول نحو 78 فندقًا على شهادة السلامة الصحية وفقا لمنظمة السياحة العالمية لاستقبال السياحة الداخلية وكل الفنادق التي حصلت على الشهادة الصحية بالغردقة كاملة العدد بنسبة 25%.

وأضاف فاروق، أن تجربة فتح السياحة الداخلية بالاشتراطات والاجراءات الاحترازية التي تم وضعها تسير بشكل جيد دون مشكلات مع التزام النزلاء بشكل كامل.

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وأشار إلى تخصيص مكان عزل في الفنادق التي ستعمل حال ظهور أي حالات مصابة بكورونا، لافتا إلى أن المواطنين الذين توجهوا لعدد من الفنادق سلوكياتهم منضبطة، وملتزمين بالإجراءات الوقائية.

وسلمت وزارة السياحة والآثار، فندقين بمحافظتي الأقصر والسويس، شهادة السلامة الصحية للتشغيل واستقبال النزلاء وذلك بعد استيفاء كافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة واعتمدها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وأشار عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، إلى تزايد أعداد الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، والتي وصلت حتى الآن إلى 78 فندقًا، لافتا إلى أن لجان التفتيش أقرت استيفاء فندقين في محافظتي الأقصر والسويس لجميع الاشتراطات والضوابط وتم إعطائهما شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وتهيب وزارة السياحة والآثار، بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل على الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.