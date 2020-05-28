مصر | نشرة حوادث "الخليج 365".. انفجار ماسورة غاز أسفل كوبري بالزيتون

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 03:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365".. انفجار ماسورة غاز أسفل كوبري بالزيتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار.

تمكنت الحماية المدنية، من السيطرة على حريق بخط غاز فرعي أسفل كوبري الحلمية، بمنطقة الزيتون.

بداية الواقعة، تعود باندلاع حريق هائل في خط غاز فرعي أسفل كوبري الحلمية، بسبب كسر ماسورة الغاز المؤدية لشارع ترعة الجبل.

اندلع حريق هائل في خط غاز فرعي أسفل كوبري الحلمية، بسبب كسر ماسورة الغاز المؤدية لشارع ترعة الجبل، حيث تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها وقوع حريق في ماسورة غاز فرعية بمنطقة الزيتون، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وجارٍ السيطرة على الحريق وإخماده.

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انتقل فريق من نيابة حلوان إلى موقع سقوط طفل من الطابق الخامس من أعلى عقار مهجور بدائرة قسم حلوان، للوقوف على ملابسات الحادث.

وتبين من المعاينة أن الطفل يدعى "م. م" ويبلغ من العمر 10 سنوات، وأنه أثناء لهوه بأعلى عقار مهجور بجوار منزله سقط من الطابق الخامس متاأرا بنزيف داخلي بالمخ ولقي مصرعه في الحال.

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط 3 من العناصر الإجرامية في "الإسكندرية والبحيرة"، لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهم 200 طربة لمخدر الحشيش.

نفى مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الادعاءات التي ذكرتها إحدى القنوات الفضائية الإثارية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن انتشار الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين عدد من المحتجزين بأحد أقسام الشرطة بمديرية أمن القاهرة.

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحجز صاحب مصنع بمنطقة الوراق، ٢٤ ساعة، لحين ورود التحريات، لتصنيعه لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مدخلا الغش على المواطنين نتيجة للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا.