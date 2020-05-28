أخبار مصر | أول تعليق من نقيب الصحفيين على إنشاء مستشفى حجر صحي بالنقابة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 03:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من نقيب الصحفيين على إنشاء مستشفى حجر صحي بالنقابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، منذ قليل، إن أعداد الصحفيين المصابين حاليًا بفيروس كورونا ٣ حالات فقط، وجميعهم في الحجر الصحي، وتتم متابعة حالاتهم باستمرار، ومن المفترض خروج إحدى الحالات من الحجر الصحي اليوم، ليبقى حالتين فقط.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن أي حالة سوف تظهر مستقبلًا، سيتم متابعتها جيدًا مع المسؤولين، لتوفير الرعاية الصحية لهم، وأن ما أُعلن عنه بشأن وجود عدد كبير من حالات الاصابة بكورونا في المؤسسات القومية، لم تكن بين الصحفيين.

وأكد "رشوان" أنه من الصعب عمل مستشفى حجر صحي للصحفيين في الوقت الحالي، بسبب نقص الأطقم الطبية على مستوى الجمهورية، ومن الصعب عمل مستشفى للصحفيين في مقر النقابة؛ نظرًا لوجود حالة واحدة داخل المبنى، سوف توقف العمل في المبنى ككل.

وتابع: "الحديث حول تبرع حاكم الشارقة، في السابق، بتكاليف إنشاء مستشفى الصحفيين غير دقيق، وإنشاء مستشفى حجر للصحفيين، قطعًا ستكون تحت رعاية وزارة الصحية، وفي هذا تمييز بين للصحفيين عن باقي فئات المجتمع، وهو تمييز لم يحدث لأي من النقابات الأخرى، وعواقبه السلبية ستكون أكثر من إيجابياته".

وكان قد صرح أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بأن مجلس النقابة يواصل على مدار الساعة متابعة الحالة الصحية للزميلات والزملاء أعضاء النقابة منذ ٢٤ مارس، وهي بداية أزمة فيروس كورونا، وحتى ساعة صدور هذا البيان.

وقال "رشوان" في بيان سابق له، إنه بالتعاون مع كل أعضاء المجلس، وبصفة خاصة لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بالنقابة، والتي تبذل مجهودًا كبيرًا، يتلقون جميع اتصالات الزميلات والزملاء المتعلقة بالإصابة المحتملة بالفيروس، ويتم على الفور التعامل معها لدى كل الجهات المختصة للتأكد من الإصابة، ثم التعامل معها طبيا وفقا لكل حالة.

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وأعلن النقيب في بيانه، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين الزميلات والزملاء أعضاء النقابة، بلغت منذ 24 مارس وحتى اليوم 9 إصابات، تم التعامل معها جميعًا من جانب النقابة منذ اللحظة الأولى، لاتصال أصحابها، وتم الاتخاد الفوري للإجراءات الضرورية المطلوبة سواء للتشخيص والتحليل أو العلاج، وذلك بالتعاون الوثيق المستمر مع كل الجهات المختصة، وفي مقدمتها مسئولي وزارة الصحة ومنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء.

وأوضح النقيب تفاصيل هذه الحالات التسع على النحو التالي:

أولآ: حالتا وفاة لزميلين انتقلا إلى رحمة الله تعالى.

ثانيًا: 4 حالات تعافي، منهم حالة خضعت فقط للعزل المنزلي وأكدت التحاليل تعافيها التام، و3 حالات خضعت للعزل في المستشفيات المخصصة لهذا، وخرجت حالتان في اليوم الأول لعيد الفطر وحالة في اليوم الثاني.

ثالثًا: 3 حالات فقط تخضع حاليا للعلاج، منهم حالة مستقرة وتخضع للعلاج في المنزل، وحالتان بالمستشفيات المتخصصة واحدة منهما بالقاهرة والثانية بإحدى محافظات الوجه البحري.

وأكد مجلس النقابة استمراره في المتابعة المستمرة على مدار الساعة لحالة الأعضاء، والتواصل الفوري مع كل الجهات المختصة بالتشخيص والتحليل والعلاج للبدء الفوري في اتخاذ الإجراءات التي تستلزمها كل حالة.

ودعا المجلس جميع أعضاء النقابة، للتواصل الفوري مع النقيب وأعضاء المجلس ولجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، للإبلاغ عما لديهم بخصوص فيروس كورونا، لكي يتسنى التعامل معها بدون تأخير من الجهات الطبية المختصة والمؤهلة لهذا.