شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء» تعلن 3 وفيات جديدة بين أعضائها اليوم: «كورونا وفشل تنفسي حاد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت النقابة العامة للأطباء، الأربعاء، وفاة 3 أطباء جدد جراء إصابة 2 بفيروس كورونا المستجد، والثالث جراء إصابته بفشل تنفسي حاد.

والأطباء المتوفون هم: الدكتور سمير الغندور، أستاذ جراحة العظام بكلية الطب جامعة قناة السويس، والدكتورة مشيرة محفوظ قدسي، استشاري الأشعة بمستشفى صدر المحلة، والطبيب إسحاق عوض عطية، استشاري الجهاز الهضمي والمناظير بأسوان.

كانت وزارة الصحة أعلنت تخصيص دور بكل مستشفى عزل بسعة 20 سريرا لعلاج المصابين من الأطقم الطبية، وإجراء تحليل لكافة الأطقم عند دخولهم المستشفى لقيامهم بمهام عملهم، وعند مغادرتهم بعد انتهاء عملهم منها بواقع 14 يوم عمل، و14 يوم إجازة.

وتواصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، مع عدد من الأطباء المصابين بفيروس كورونا بمستشفيات العزل والحميات والصدر، عن طريق اتصالات هاتفية، اطمأنت خلالها على حالتهم الصحية وراجعت معهم الفحوصات اللازمة التي تم إجراؤها لهم وتطبيق بروتوكولات العلاج.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة حرصت على الاستماع إلى الأطباء ومعرفة أماكن تواجدهم بمستشفيات العزل، ووجهت على الفور بإجراء كافة الفحوصات والتحاليل اللازمة ونقل من لم يتم نقلهم لمستشفيات العزل، إلى الأماكن المخصصة للفرق الطبية بتلك المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

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