شكرا لقرائتكم خبر عن معتدل شمالًا حار جنوبًا.. «الأرصاد» تعلن توقعات طقس الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لطقس الـ٣ أيام المقبلة، ويسود البلاد فيها طقس معتدل شمالا حار جنوبا.

وعن طقس الخميس، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على جميع الأنحاء.

وهناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وأمطار خفيفة «20 % تقريبًا» على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية.

والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، نشطة على شمال الصعيد معتدلة على الجنوب، نشطة على جنوب سيناء ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى والذي يجلب كتلة هوائية قادمة من شمال البحر المتوسط.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «30– 19»، الإسكندرية «25– 20»، قنا «38- 21»، الأقصر «38 – 23»، أسوان «39– 25».

وعن طقس الجمعة يسود طقس لطيف على أغلب الأنحاء معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح نشطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، نشطة على شمال وجنوب الصعيد، تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى.

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وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «29 – 18»، الوجه البحري «28 – 18»، السواحل الشمالية الغربية «25 – 19»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «25 – 20»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «32 – 22»، شمال الصعيد «32 – 19»، جنوب الصعيد «37 – 23» درجة مؤوية.

وعن طقس السبت يسود طقس لطيف على أغلب الأنحاء معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح نشطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، نشطة على شمال وجنوب الصعيد، تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «29 – 17»، الوجه البحري «28 – 17»، السواحل الشمالية الغربية «25 – 18»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «24– 18»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «32 – 21»، شمال الصعيد «31 – 18»، جنوب الصعيد «36 – 22» درجة مئوية.