شكرا لقرائتكم خبر عن أول حالة ولادة لطبيبة مصابة بـ«كورونا» في مستشفى سوهاج التعليمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، الأربعاء، عن أول حالة ولادة لأحد أفراد الطاقم الطبي مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة، في بيان، إن الطبيبة موجودة بالعزل الطبي نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد ووضعت مولودها اليوم بالمستشفى وحالة الأم والمولود مستقرة.

وقال الدكتور محمد شيخون، مدير مستشفى سوهاج التعليمي، إن الطاقم الطبي بالمستشفى يسطر يوميًا أروع الملاحم في البطولة والتفاني والإخلاص في العمل، وأجرى هذه العملية كل من الدكتور محمد عبدالمنعم استشاري النساء، والدكتور محمد سمير، استشاري الرمد ورئيس فريق مكافحة العدوى، والدكتور حسام تخدير، والدكتور سيد الشيمي تخدير، ووفاء عباس حكيمة العمليات، بالإضافة إلى جهود بقية العاملين بالمستشفى ومنهم جابر على خدمات معاونة وفريق مكافحة العدوى من التمريض هالة عبدالصالحين وصفاء حفني وعفاف ضاحي ورئيس الشؤون العامة أحمد محمود وكل فريق العمل.