شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي يكشف حقيقة إصدار عملات فئة 500 جنيه يوليو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نفى مسؤول في البنك المركزي المصري صحة ما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن إصدار عملات ورقية فئة 500 جنيه في يوليو المقبل. وحذر المسؤول من الانسياق وراء تلك الإشاعات وضرورة الاعتماد على الصفحات والبيانات الرسمية للمركزي فقط كمصدر أساسي لأي معلومة أو قرار جديد. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 19,666

تعافي 5,205

وفيات 816

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