شكرا لقرائتكم خبر عن اتهامات "العفو الدولية" لقطر باستغلال كورونا للتجسس على المواطنين × 7معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تحقيق أمنى أجرته منظمة العفو الدولية، أن التطبيق الذى صممته وزارة الداخلية القطرية لتتبع الحالات المصابة بكورونا يتضمن ثغرات أمنية تسمح بالوصول إلى معلومات شحصية مهمة، وفيما يلى أهم المعلومات التى وردت فى بيان المنظمة الدولية:

- تطبيق "احتراز"، الذى صممته وزارة الداخلية القطرية لديه ثغرة من شأنها السماح اللمهاجمين السيبرانيين بالوصول إلى المعلومات الشخصية الحساسة للغاية.

-المعلومات التى يمكن الوصول إليها تتضمن الاسم ورقم الهوية القومية والحالة الصحية وبيانات أماكن أكثر من مليون مستخدم.

-قال كلاوديو غوارنييري، رئيس المختبر الأمني ​​بمنظمة العفو الدولية، إنه يمكن للمهاجمين الخبيثين استغلاله بسهولة.

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-يجب أن يكون هذا الحادث بمثابة تحذير للحكومات في جميع أنحاء العالم على وجه السرعة لتطبيقات تتبع جهات الاتصال التي غالبًا ما تكون سيئة التصميم وتفتقر إلى ضمانات الخصوصية.

-الناس بحاجة إلى الثقة في أن تطبيقات تتبع الاتصال ستحمي خصوصيتهم وحقوق الإنسان الآخرى.

-يستخدم تطبيق احتراز تقنية تحديد الأماكن (GPS) .