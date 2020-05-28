شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت تانى مرة.. نجل طبيب الغلابة ينفى شائعة وفاة والده.. ويؤكد: بصحة جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفي وليد مشالي نجل الدكتور محمد مشالي المقلب بـ"طبيب الغلابة"، ما تردد مساء اليوم على مواقع التواصل الاجتماعى من شائعات بوفاة والده.

وأكد نجل طبيب الغلابة لـ"الخليج 365" أن والده يتمتع بصحة جيدة ويمارس حياته بشكل طبيعى، ولا صحة لما تردد من شائعات بوفاته.

وأشار إلى أن الأسرة تلقت خلال الفترة الماضية عشرات الاتصالات من الأهل والاقارب والأصدقاء للاستفسار عن حقيقة ما تردد علي مواقع التواصل الاجتماعي بوفاه طبيب الغلابه، متسائلا عن الاستفاده التي تعود علي مروج هذه الشائعات.

وطالب نجل طبيب الغلابه مروجي هذه الشائعات باحترام خصوصيه الدكتور محمد مشالي وأسرته وعدم الزج باسمه في أي شائعات من أجل الحصول علي تفاعل عدد كبير من المتابعين.

وكانت أسرة الدكتور محمد مشالي والملقب بطبيب الغلابة، نفت أيضا ما تردد يوم 14 مايو الجاري، على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بوفاته، وأكدت أسرته أن هذه الشائعات عارية تماما من الصحة وأنه يتمتع بصحة جيدة.

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وكشف مقربون من أسرة الطبيب "مشالى" أنه عاد لمنزله مساء الأربعاء بعد انتهائه من الكشف على المرضى المترددين على عيادتيه بقريتي شبشير الحصة ومحلة روح مركز طنطا، ويتمتع بصحة جيدة، مؤكدين أنه توجه لعيادته للكشف على المرضى.

كما كشف المقربون من أسرة طبيب الغلابة، أن شائعات وفاته غير صحيحة، ويمارس حياته بصورة طبيعية، مطالبين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحرى الدقة فيما يتم تداوله حفاظا على مشاعر المواطنين، وعدم إثار البلبله.