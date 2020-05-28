أخبار 24 ساعة.. تسجيل 910 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. الصحة: تسجيل 910 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة رئيس امتحانات الثانوية يوجه 10 وصايا للطلاب والأسرة قبل الامتحانات الكهرباء: لن نسمح بدخول أى شخص الوزارة وشركاتها بدون "كمامة" بداية من الأحد Advertisements إزالة 8 حالات تعد على أراض زراعية بالشرقية وحملات بالإسكندرية للتصدى للبناء المخالف الأوقاف: صلاة الجمعة القادمة بمسجد السيدة نفيسة بنفس ضوابط العيد التنمية المحلية: خطة العام القادم لمبادرة حياة كريمة تطبق نموذج متكامل للتخطيط

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