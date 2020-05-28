شكرا لقرائتكم خبر عن بالارقام.. تعرف على حجم مساندة الحكومات العربية لقطاع السياحة فى أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد قطاع السياحة عالميًا من أكبر القطاعات التى عانت منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، نتيجة الإجراءات الاحترازية للدول وفرض قيود على السفر وتوقف حركة الطيران الدولية، ولذلك بدأت الحكومات فى مساندة ودعم السياحة بطرق مختلفة.

وفى الدول العربية كان للحكومات دور كبير فى إصدار حزم تحفيزية لقطاع السياحة ومساندته من الانهيار، ولذلك وأصدرت المنظمة العربية للسياحة تقريرًا يرصد تحركات الحكومات العربية لدعم قطاع السياحة خلال أزمة جائحة كوفيد 19، وإيجاد حلول من خلال المبادرة إلى اتخاذ حزم اقتصادية فاعلة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأيضًا لدعم مشاريع البنية التحتية خلال الفترة الراهنة.

وجاءت الإحصائيات كالتالى:

1. أكد التقرير أن الإمارات تصدرت الدول العربية فى حجم الحزم التحفيزية والتسهيلات المصرفية التى تم تخصيصها لقطاع السياحة بلغت 76 مليار دولار.

2. احتلت السعودية المرتبة الثانية بدعم السياحة بـ60.4 مليار دولار.

3. ودعمت سلطة عمان السياحة بقيمة 20 مليار دولار.

4. وبلغ حجم معونة والبحرين للقطاع 11 مليار دولار.

5. واحتلت مصر المركز السادس بدعم 6.4 مليار دولار.

6. الاردن قدم دعم لقطاع السياحة بقيمة 2.4 مليار دولار

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7. والكويت 1.6 مليار دولار

8. والمغرب قدم دعم 1 مليار دولار.

9. ولبنان دعمت القطاع بـ800 مليون دولار.

10. وكذلك تونس قدمت دعم 800 مليون دولار.

11. فيما خصصت ليبيا 300 مليون دولار لدعم القطاع.

12. والعراق قدمت حزم تحفيزية وتسهيلات مصرفية بقيمة 250 مليون دولار.

13. وفلسطين بقيمة دعم بلغت 120 مليون دولار.

14. وموريتانيا 100 مليون دولار.

وكانت المنظمة العربية للسياحة قد أصدرت تقريرا مشتركا مع الاتحاد العربي للنقل الجوي، شامل التحليلات البيانية حول آثار فيروس «كورونا» على قطاعي السياحة والطيران ويتوقعا انخفاض فى عدد السائحين من والى العالم العربي بنسبة 40% مقارنة مع العام الماضى وبتراجع فى الايرادات قد يصل إلى 28 مليار دولار وانخفاض مساهمة قطاع الطيران في الناتج الإجمالي العربي بنحو 65 مليار دولار.