3 وفيات بكورونا بين الأطباء اليوم.. والنقابة: الصحة استجابت لطلب واحد فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

كشفت نقابة الأطباء، عن وفاة 3 أطباء جدد جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد اليوم الأربعاء، ليرتفع بذلك عدد الضحايا إلى 23 طبيبًا منذ بداية الأزمة منتصف فبراير الماضي.

ووفق بيانات نقابة الأطباء، فإن الوفيات الجدد هم: الدكتور سمير الغندور أستاذ جراحة العظام بكلية الطب جامعة قناة السويس، والطبيب إسحاق عوض عطية، استشاري الجهاز الهضمي والمناظير بأسوان، والدكتورة مشيرة محفوظ قدسي، استشاري الأشعة بمستشفى صدر المحلة.

وقال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة، لمصراوي، إن عدد الوفيات بين الأطباء ارتفع إلى 23 طبيبًا حتى اليوم، فيما لا يزال حصر الإصابات جاريًا حتى الآن.

وبلغ آخر إحصاء أعلنته نقابة الأطباء للمصابين قرابة 350 طبيبًا قبل يومين.

لكن وزارة الصحة من جانبها، أعلنت تسجيل 291 إصابة بين الأطقم الطبية بمستشفيات الحميات والصدر والعزل، من بينهم 69 طبيباً وطبيبة، فضلا عن وفاة 11 منذ بداية الجائحة وحتى أول أمس الاثنين.

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وأوضح مصدر بوزارة الصحة، أن الفارق بين أرقام الوفيات والإصابات ببيانات نقابة الأطباء ووزارة الصحة، أن الوزارة تُسجل الحالات التي لديها بالمستشفيات التابعة فقط والقائمين على العمل بالفعل، بينا تحصر النقابة جميع الحالات حتى ولو كانت إصاباتهم خارج العمل.

يأتي ذلك في أعقاب الأزمة التي نشبت بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء، على خلفية وفاة الطبيب الشاب وليد يحيي الذي يعمل بمستشفى المنيرة. وحينها اتهمت النقابة، الوزارة، بالتقاعس عن دورها في حماية الأطقم الطبية، ونقص الإمدادات الطبية واختبارات فحص فيروس كورونا.

وعاد عضو مجلس نقابة الأطباء للقول إن وزارة الصحة استجابت فقط لأحد مطالبهم في الأزمة الأخيرة، بتخصيص دور بكل مستشفى عزل لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد من الأطقم الطبية.

كانت وزارة الصحة أعلنت تخصيص دور بكل مستشفى عزل بسعة 20 سريرا لعلاج المصابين من الأطقم الطبية، منذ بداية الجائحة، فضلًا عن إجراء تحليل لكافة الأطقم عند دخولهم المستشفى لقيامهم بمهام عملهم، وعند مغادرتهم بعد انتهاء عملهم منها بواقع 14 يوم عمل، و14 يوم إجازة، كما يتم إجراء تحليل فوري لمن يظهر عليه أى أعراض أثناء تأدية عمله.

وأضاف الزيات: "نأمل أن يتم الاستجابة لعزل المخالطين للحالات المُصابة، وإجراء مسحات لهم حتى ولو لم تظهر عليهم الأعراض".