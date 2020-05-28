طبيبة مُصابة بكورونا تضع مولودها داخل مستشفى سوهاج التعليمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة: أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، اليوم الأربعاء، نجاح عملية ولادة لطبيبة مُصابة بفيروس كورونا المستجد، داخل مستشفى سوهاج التعليمي. وقال الدكتور محمد فوزي السوده، رئيس الهيئة، إن الطبيبة موجودة بالعزل الطبي نتيجة إصابتها بكورونا، ووضعت مولودها اليوم بالمستشفى وحالة الأم والمولود مستقرة. من جانبه، أضاف الدكتور محمد شيخون، مدير مستشفى سوهاج التعليمي، في بيان اليوم، أن الطاقم الطبي بالمستشفى يسطر يوميا أروع الملاحم في البطولة والتفاني والإخلاص في العمل، موضحًا أن هناك فريقا طبيا متخصصا أجرى هذه العملية تحت قيادة الدكتور محمد عبدالمنعم، استشاري النساء، والدكتور محمد سمير، استشاري الرمد ورئيس فريق مكافحة العدوى، والدكتور سيد الشيمي بالتخدير.​

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