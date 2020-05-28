محافظ القاهرة ومدير الأمن يتفقدان موقع انفجار ماسورة غاز بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، منذ قليل، موقع انفجار ماسورة الغاز بحي المطرية لمتابعة إتمام عملية الإطفاء.
كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة تلقت بلاغًا باشتعال النيران بخط فرعي للغاز نتيجة كسر ماسورة غاز بشارع الحرية مع شارع ترعة الجبل بحي المطرية.
وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسئولي شركة الغاز لموقع الحادث وتم إغلاق خط الغاز وإجراء عملية الإطفاء دون وفيات أو إصابات وجارٍ إصلاح الخط بمعرفة شركة الغاز.
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