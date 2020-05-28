120 دقيقة في قلب النار.. كيف واجهت الحماية المدنية انفجار ماسورة غاز بحلمية الزيتون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

في تمام الساعة التاسعة تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة بنشوب حريق بماسورة غاز فى حلمية الزيتون.

ما هى إلا دقائق معدودة وامتلئ مكان الحريق برجال الحماية المدنية لمواجهة نيران ملئت سماء القاهرة، وسط تلك الأجواء تعالت أصوات المواطنين صراخا عم المكان، الحقونا الولعة هتوصل لبيوتنا.

لحظات وفرضت الشرطة كردونا أمنيا بمحيط منطقة البلاغ وإبعاد المواطنين عن مكان الخطر حفاظا على أرواحهم بعد إصابتهم حاله من الرعب الفزع وطمأنتهم بأن كل شيء سيكون على ما يرام ولن يصاب أحدا بضرر.

خطة مُحكمة رسمها رجال الحماية المدنية في طريقهم لمكان الحريق، أولها غلق مصدر الغاز

لتبدأ المرحلة الثانية، وبالفعل فور وصولهم تدخل المُختصون وقاموا بغلق مصدر الغاز بالمنطقة حتى يتم السيطرة على الحريق.

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بعد ساعة ونصف تقريبا وسط ألسنة النيران نجحت القوات المشاركة في عملية الإطفاء في إحكام سيطرتها على النيران لتستغرق عملية التبريد نصف ساعة أخرى لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

تنفس الأهالي الصعداء صاحبها وصلات شكر لرجال الإطفاء تقديرا لهم لسرعة استجابتهم للبلاغ، وإنقاذ المنطقة من كارثة كادت أن تتحقق.

وكشفت شركة تاون جاس لتوزيع الغاز الطبيعي، أن فرق الطوارئ قامت بغلق المحابس الخاصة بتلك المنطقة المشتعلة، وفي خلال وقت قصير سوف تهدأ النار ويتم تبريد الماسورة المشتعلة واصلاحها؛ وأن الانفجار ناتج عن كسر جرار حفر ماسورة الغاز الطبيعي وهو ماتسبب في اشتعالها.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، قد تلقت بلاغًا باشتعال النيران بخط فرعي للغاز نتيجة كسر ماسورة غاز بشارع الحرية مع شارع ترعة الجبل بحي المطرية وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسئولى شركة الغاز لموقع الحادث وتم إغلاق خط الغاز وإجراء عملية الإطفاء دون وفيات أو إصابات وجار إصلاح الخط بمعرفة شركة الغاز.