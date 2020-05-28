أخبار مصر | قلاش: أتمنى أن يكون نقيب الأطباء ضمن فريق إدارة أزمة 'كورونا'

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر قلاش: أتمنى أن يكون نقيب الأطباء ضمن فريق إدارة أزمة 'كورونا' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب الصحفي يحيى قلاش نقيب الصحفيين الأسبق، إن الدور الأساسي لأي نقابة مهنية، هو الدفاع عن المهنة، وعن حقوق أعضائها، وعلى نحو خاص ما تقوم به نقابة الأطباء، والتي ينضوي تحت عضويتها جنود "الجيش الأبيض"، من إصدار بيانات وإرسال خطابات لوزارة الصحة، لنقل بعض مطالب أعضائها "المقاتلين علي الجبهة" في مواجهة وباء كورونا.

وأضاف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مازالت أتمنى في ظل توحيد كافة الجهود لمواجهة هذا الوباء، وفي هذا الظرف الاستثنائي، أن يكون نقيب الأطباء ضمن فريق إدارة الأزمة، لتؤدي النقابة دورها وواجبها، ولمي يطمئن أعضاؤها".

وتابع: "المصلحة العامة والوطنية الآن تتطلب هذا الإجراء، فلا تكون وزارة الصحة والحكومة في وادي، والنقابة في وادٍ آخر، وأتصور أت الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية، يستطيع الآن بما يتحمله من مسؤولية، وما يقوم به من دور، وبإدراكه لطبيعة وحجم الأزمة، وبما له من علاقات طيبة مع كافة الأطراف، أن يعالج هذا الخلل".

واستكمل: "لا يعقل أن نصفق جميعًا للأدوار التي يقوم بها الأطباء، ثم نترك نقابتهم الممثل الشرعي لهم، والتي يجب أن تكون في قلب المعركة تقف بعيدًا في هذه اللحظة، غير قادرة عن التعبير عنهم أو نقل أصواتهم إلا عبر بيانات أو مراسلات".

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وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأربعاء، عن خروج 178 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5205 حالات.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ارتفع ليصبح 5798 حالة، من ضمنهم الـ 5205 متعافيين.

وأضافت أنه تم تسجيل 910 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 19666 حالة من ضمنهم 5205 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و816 حالة وفاة.