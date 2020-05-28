أخبار مصر | وفاة أحد العاملين بـ'الجمهورية' ومدير الإعلانات بـ'الوفد' بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر وفاة أحد العاملين بـ'الجمهورية' ومدير الإعلانات بـ'الوفد' بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحل عن عالمنا أمس، الزميل مجدي علي، والذي يعمل بإعلانات المصرية بدار التحرير "جريدة الجمهورية"، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تدهور حالته الصحية.

كما توفى أمس أيضًا، الزميل محمد جوهري، والذي يعمل مدير عام الإعلانات بجريدة الوفد، خلال تلقيه العلاج بإحدى مستشفيات العزل، وذلك بعد يومين من وفاة أيمن عبدالحميد، ويعمل ضمن الطاقم الإداري بقسم التنفيذ بالصحيفة، والذي وافته المنية الإثنين الماضي، بعد تدهور حالته الصحية أيضًا.

وكانت قد أكدت الهيئة الوطنية للصحافة، تواصلها مع رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، وهم وكالة أنباء الشرق الأوسط ودار الهلال ودار المعارف والشركة القومية للتوزيع؛ لمتابعة الإجراءات الاحترازية المتبعة في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتتواصل مع باقي المؤسسات غدًا الخميس، في إطار القرارات والإجراءات الاحترازية الصادرة من الحكومة.

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وشددت الهيئة في بيان سابق لها، على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية، وتوفير المواد المطهرة والكلور وغيرها من المواد والتعقيم، والقيام بعمليات التطهير والتعقيم الشاملة، وعدم السماح بالدخول لمقر المؤسسة بدون ارتداء الكمامة، وقياس درجة الحرارة، والإبلاغ فور الاشتباه بأي حالة إصابة واتخاذ التدابير اللازمة فورًا.

وأوضح القائم بتسيير الأعمال بالشركة القومية للتوزيع، أنه قد تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والقيام بعمليات التطهير الشاملة داخل المؤسسة، وذلك في أعقاب الاشتباه في إصابة أحد العاملين بها بفيروس كورونا، والذي اثبت نتيجة تحليل فيروس كورونا أنه سلبي.

ولفتت الهيئة إلى أنه بعد ظهور عدد من الحالات في مؤسسة دار الهلال، تم الاتفاق على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية العاملين بالمؤسسة كأولوية أولى، وأن تبدأ عمليات التطهير الشاملة غدًا الخميس للمرة الأولى، ويوم الإثنين القادم للمرة الثانية، وذلك لكل الأماكن في المؤسسة، مع اتخاذ إجراءات صدور المطبوعات في موعدها دون تأخير.

وأكدت الهيئة أنها في حالة انعقاد دائم، لمتابعة الموقف في المؤسسات والمستجدات التي قد تطرأ، والتي قد تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية، وطلبت الهيئة من جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية التواصل معها لاستكمال الإجراءات الاحترازية.