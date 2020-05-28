أخبار مصر | شبورة خفيفة ورياح نشطة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الخميس

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر شبورة خفيفة ورياح نشطة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، الموافق 28 مايو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الخميس نهارًا

وقالت الهيئة إنه في ساعات النهار من المتوقع ظهور شبورة خفيفة صباحًا، وأن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، ويسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، بينما يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح نشطة، وأيضا يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الخميس ليلًا

وكشفت أنه بالنسبة لساعات الليل، يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، بينما طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، ويسود طقس مائل للبرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية

كما توقعت الهيئة نشاط رياح على جنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، وسقوط أمطار خفيفة (20% تقريبًا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.

الوصف الفني لخرائط الطقس

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ولفتت إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى والذي يجلب كتلة هوائية قادمة من شمال البحر المتوسط.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على أهم المحافظات، فقد جاءت كالتالي:

القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة.

الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 20 درجة.

مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 17 درجة.

سوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة.

قنا العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجة.

أسوان العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.