أخبار مصر | بوابات للتعقيم وتخفيض العمالة.. 'الوطنية للإعلام' تشدد الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر بوابات للتعقيم وتخفيض العمالة.. 'الوطنية للإعلام' تشدد الإجراءات الاحترازية ضد كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، عن هناك متابعتها المستمرة، لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المُتبعة، للحفاظ على سلامة العاملين بها، للوقاية من وباء فيروس كورونا المستجد، واتساقًا مع قرارات وإجراءات الدولة المصرية.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنها أقرت تخفيضًا لأعداد العاملين بالمبنى، وفقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأيضًا وفقًا لقرارات مجلس الوزراء؛ فلن يتم السماح اعتبارًامن السبت المقبل، بدخول أي من العاملين أو الضيوف، إلا بارتداء الكمامة، مع قياس درجة الحرارة، وتدعيمًا لتلك الإجراءات، وحرصًا على العاملين، جاري تركيب بوابات تعقيم ببوابات دخول المبنى.

وأضافت الهيئة في بيانها، أن أعمال التعقيم والتطهيى داخل المبنى، تتواصل بشكل دوري بمختلف المباني والمنشآت التابعة للهيئة، بالاستديوهات والمكاتب والمصاعد ودورات المياه والطرقات، وذلك وفقًا لجدول عمل، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة في تزويد مداخل ومخارج المبنى والطرقات، بالمعقمات والمطهرات لاستخدام العاملين بالمبنى.

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وأكدت الهيئة أن أي حالات إصابة تظهر، يتم التعامل معها فورًا، وذلك طبقًا للبرتوكولات الخاصة بوزارة الصحة، وهي حالات نتيجة مخالطة خارجية.

وشددت الهيئة على متابعة الرعاية الطبية بالوطنية للإعلام عن كثب، تلك الحالات، وتواصلها بشكل مستمر مع المخالطين للحالات المصابة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، طبقًا للبرتوكولات وزارة الصحة.

وتابع البيان: "من منطلق مسئوليتنا وواجبنا الوطني، فإننا لا ندخر أي جهد في توفير وتدعيم الإجراءات اللازمة، للحفاظ على سلامة وصحة العاملين بالهيئة، والمتابعة والتعاون والتواصل مع الزملاء الذين يتعرضون للإصابة".

وتمنت الهيئة في بيانها، الشفاء والسلامة للجميع، مناشدة أبنائها، اليقظة والتكاتف لمواجهة هذا التحدي، وتجاوزه بسلام.