أخبار مصر | أول حالة ولادة لطبيبة مصابة بكورونا بمستشفى سوهاج التعليمي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول حالة ولادة لطبيبة مصابة بكورونا بمستشفى سوهاج التعليمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أمس الأربعاء، أول حالة ولادة لمصابة بفيروس كورونا المستجد، من بين أفراد الطاقم الطبي.

وقال الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة، إن الطبيبة توجد بالعزل الطبي نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ووضعت مولودها اليوم بالمستشفى، وحالة الأم والمولود مستقرة.

أما الدكتور محمد شيخون، مدير مستشفى سوهاج التعليمي، فقال إن الطاقم الطبي بالمستشفى يسطر يوميا أروع الملاحم في البطولات والتفاني والإخلاص في العمل.

آخر مستجدات أزمة كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 178 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم؛ وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5205 حالات.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5798 حالة، من ضمنهم الـ 5205 متعافين.

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وأضاف أنه تم تسجيل 910 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 19666 حالة من ضمنهم 5205 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و816 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.