أخبار مصر | محافظ القاهرة ومدير الأمن يتفقدان موقع انفجار ماسورة غاز بحي المطرية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة ومدير الأمن يتفقدان موقع انفجار ماسورة غاز بحي المطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد منذ قليل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، موقع انفجار ماسورة الغاز بحي المطرية، لمتابعة إتمام عملية الإطفاء.

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بإشتعال النيران بخط فرعي للغاز نتيجة كسر ماسورة غاز بشارع الحرية مع شارع ترعة الجبل بحي المطرية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسئولي شركة الغاز لموقع الحادث، وتم إغلاق خط الغاز وإجراء عملية الإطفاء دون وفيات أو إصابات و جارى إصلاح الخط بمعرفة شركة الغاز .

حملات تطهير وتعقيم مكثفة بأحياء القاهرة

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وقامت الأجهزة التنفيذية بحي الزاوية الحمراء، بحملة مكبرة بالتعاون مع فرع هيئة النظافة بالحي، لرفع كفاءة النظافة بالحى مع تطهير وتعقيم الشوارع بعد إزالة المخلفات.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لرؤساء الاحياء، وهيئة نظافة وتجميل القاهرة بتكثيف حملات وأعمال النظافة ورفع المخلفات خلال أيام عيد الفطر المبارك واستغلال فترة تطبيق الاجراءات الاحترازية في العيد في تكثيف حملات تطهير وتعقيم المنشآت العامة والشوارع، كإجراء احترازي ووقائي مع القيام بحملات تعقيم موسعة بالمؤسسات الحكومية وأماكن التجمعات والأسواق بصفة يومية صباحًا ومساءً.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بحي حلوان بحملة نظافة وتطهير بطريق كورنيش كفر العلو ومنطقة المساكن الإقتصادية وشارع عاطف البرقوقي وشارع أحمد بدوي والشارع الغربي وشارع مصطفى فهمي والشوارع الجانبية، كما استهدفت الحملات المسائية مناطق شرق ووسط حلوان.

وفي حي البساتين تم رفع كفاءة النظافة ووضع صناديق جديدة لجمع القمامة في شوارع البحث الجنائي وفلسطين والميثاق أمام مساكن الأوقاف بمنطقة بير أم سلطان والعروبة بالمعادي الجديدة، كما تم تجريد ورفع الأتربة من طريق الاتوستراد والطريق الدائري.