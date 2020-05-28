أخبار مصر | نائب محافظ القاهرة: تركيب شبكة إنارة بنفق العروبة بعد تحويله لسطحي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر نائب محافظ القاهرة: تركيب شبكة إنارة بنفق العروبة بعد تحويله لسطحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرةللمنطقة الشرقية، استمرار أعمال تحويل نفق العروبة إلى طريق سطحي، وذلك بعد الانتهاء من ردمه، موضحا أنه تم تركيب وعمل شبكة إنارة جديدة بمنطقة الأعمال الجارية بنفق العروبة بمعرفة الإنارة المركزية.

وقال الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إنه أعمال تحويل نفق العروبة إلى نفق سطحي تتم بمعرفة الهيئة الهندسية، لافتًا إلى أن هناك متابعة يومية للأعمال.

وأشار نائب محافظ القاهرة إلى استمرار شن الحملات، خلال اجازة عيد الفطر المبارك، لمواجهة مخالفات البناء، حيث تم إزالة الدور السابع بالعنوان 5 شارع قناة السويس مصر الجديدة، حيث حاول المخالف استغلال فترة إجازة عيد الفطر فى إستكمال المخالفة وقد تمت الإزالة وإحالة المخالف إلى النيابة العسكرية.

حملات تطهير وتعقيم مكثفة بأحياء القاهرة



قامت الأجهزة التنفيذية بحى الزاوية الحمراء، بحملة مكبرة بالتعاون مع فرع هيئة النظافة بالحى، لرفع كفاءة النظافة بالحى مع تطهير وتعقيم الشوارع بعد إزالة المخلفات.

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ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لرؤساء الاحياء، وهيئة نظافة وتجميل القاهرة بتكثيف حملات وأعمال النظافة ورفع المخلفات خلال أيام عيد الفطر المبارك وإستغلال فترة تطبيق الاجراءات الاحترازية فى العيد فى تكثيف حملات تطهير وتعقيم المنشآت العامة والشوارع، كإجراء احترازى ووقائى مع القيام بحملات تعقيم موسعة بالمؤسسات الحكومية وأماكن التجمعات والأسواق بصفة يومية صباحًا ومساءً.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بحى حلوان بحملة نظافة وتطهير بطريق كورنيش كفر العلو ومنطقة المساكن الإقتصادية وشارع عاطف البرقوقي وشارع أحمد بدوي والشارع الغربي وشارع مصطفي فهمي والشوارع الجانبية، كما إستهدفت الحملات المسائية مناطق شرق ووسط حلوان.

وفي حي البساتين تم رفع كفاءة النظافة ووضع صناديق جديدة لجمع القمامة في شوارع البحث الجنائي وفلسطين والميثاق أمام مساكن الاوقاف بمنطقة بير ام سلطان والعروبة بالمعادي الجديدة، كما تم تجريد ورفع الأتربة من طريق الاتوستراد والطريق الدائري .

