أخبار مصر | عاجل.. أول تحرك من محافظة القاهرة بشأن حريق خط غاز بحي الزيتون

تفقد الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، حريق بخط غاز بشارع الحرية بحي الزيتون.

وقال الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ، إنه تم إبلاغ الحماية المدنية وقسم شرطة الزيتون بمكان الحادث، وعلى الفور تم التحرك للسيطرة على الحريق.

شاهد.. اللحظات الأولى لانفجار خط الغاز أسفل كوبري الحلمية

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اندلع حريق هائل في خط غاز فرعي أسفل كوبري الحلمية، بسبب كسر ماسورة الغاز المؤدية لشارع ترعة الجبل، حيث تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها وقوع حريق في ماسورة غاز فرعية بمنطقة الزيتون، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وجارٍ السيطرة على الحريق وإخماده.