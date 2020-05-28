أخبار مصر | غلق حمام سباحة بالجيزة خالف الإجراءات الوقائية للدولة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر غلق حمام سباحة بالجيزة خالف الإجراءات الوقائية للدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلقت الوحده المحلية لمركز ومدينة أوسيم برئاسة اللواء أيمن السعيد رئيس المدينة، حمام سباحه خاص بأحد الأشخاص بقرية بشتيل بنطاق مركز ومدينة أوسيم خالف قرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن أغلاق كافه الحدائق العامة والمنتزهات وأماكن الترفية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة الأجراءات الأحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، وحفاظًا على صحة المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق أخر، تمكن حي العمرانية، بالاشتراك مع قسم شرطة العمرانية، من ضبط العديد من مركبات التوك توك التي خالفت قرار الحظر الذي أقرته الدولة من بعد الساعة الخامسة مساءً، خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وقامت الأجهزة التنفيذة للحي بالتعاون مع أفراد الشرطة، بمصادرة عدد 10 مركبات التوك توك ودراجة نارية، وتم إيداعها بمخازن إشغالات الحي، وذلك بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرار حظر التجوال.

وأغلقت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، الإثنين، ملعب خماسي لكرة القدم، بمنطقة الكونيسة التابع لحي العمرانية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من التجمات لمنع تفشي فيروس كورونا.

وسأل مسئولي الحي، عن مالك الأرض ولم يجب أحد، فقال: "لو مقولتوش حاجزين من مين محدش هيخرج من الأرض، وهاخد البطاقة الشخصية منكم".

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وأغلق الحي الملعب وصادر جميع محتوياته، واتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحبة لمخالفة قرار الحظر.

وأعلنت محافظة الجيزة، إصابة أحد العاملين بمكتب نائب المحافظ، هند عبدالحليم، بفيروس كورونا، منذ أن بدأت تظهر عليه الأعراض وهو في إجازة من العمل حتى تم التأكد من إيجابية إصابته.

وأصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة تعليمات بالعزل المنزلي لكل أعضاء مكتب نائب المحافظ المخالطين للمصاب، وذلك لمدة 14 يومًا، كإجراء احترازي، بناء على التعليمات الوقائية من مديرية الصحة بالجيزة، لحين التأكد من سلامتهم من أي إصابة بالفيروس.

وأكدت المحافظة على سلامة نائب المحافظ، الأستاذة هند عبدالحليم من أي إصابة مع التزام الجميع بالعزل المنزلي كإجراء وقائي حفاظا على سلامتهم.

وفي نفس الإطار شنت محافظة الجيزة حملات تطهير وتعقيم للمكاتب والأدوار المختلفة بديوان عام المحافظة وذلك من خلال فريق التعقيم بالديوان ومديرية الصحة حفاظا على سلامة المواطنين.