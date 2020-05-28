أخبار مصر | مفاجأة.. حيوان جديد ينقل عدوى فيروس الكورونا (التفاصيل الكاملة)

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. حيوان جديد ينقل عدوى فيروس الكورونا (التفاصيل الكاملة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الحكومة الهولندية، الاثنين الماضي، عن وجود ثاني حالة مصابة بفيروس الكورونا، ويعتقد أن حالة أصيبت نتيجة مخالطة أحد حيوانات "المينك" المصابة بالفيروس.

ومن جانبها، قالت وزيرة الزراعة الهولندية كارولا شوتن، في رسالة إلى البرلمان، إن المعهد الوطني للصحة أكد أن حيوان المنك لا يشكل خطورة في انتقال عدوي فيروس الكورونا للإنسان، حيث يعيش الحيوان في مزارع محددة ولا يستطيع الخروج منها.

ويذكر أن الحكومة الهولندية كشفت عن إصابة حيوان المينك في مزرعة جنوبي البلاد بفيروس الكورونا في الموافق 26 أبريل الماضي، وعلى أثر ذلك أجرت الحكومة فحص شامل للمزارعين، وتبين وجود أول حالة لانتقال الفيروس (كوفيد 19) من المينك للإنسان.

وتقوم هولندا بتربية المنك في مزارع كبيرة في البلاد من أجل الحصول فراءه الغالي الثمن، والذي يدخل في صناعة ملابس شتوية.

حيوان المنك:

ويعتبر المنك من حيوانات الثدية صغيرة الحجم، تتغذي على أكل اللحوم مثل الفئران والأسماك على حواف الأنهار، وتتشابه في الشكل مع حيوان السنجاب.

ويتواجد حيوان المنك بكثرة في أمريكا الشمالية وأوروبا ويعيش حتى عمر 10 أو 12 سنة، ويتميز بجودة فروه.

معلومات عن حيوان المنك:

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1_ يفضل حيوان المنك العيش في مناطق الأشجار والنباتات خاصة الغابات، التي تتميز بقربها من المستنقعات والأنهار.

2- ويتميز بجسده النحيل واقدامه القصيرة للغاية، حيث لا يزيد طوله عن 65 سم.

3- ويعرف بقوة حاسة البصر، فهي تساعده على اصطياد فريسته بسهولة، ولكن تضعف تحت سطح الماء، وتعتبر محدودة جدا.

4- ويتكون جلده من طبقتين، الطبقة الأولى دهنية، حيث تساعده على امتصاص الماء وبقائه جاف معظم الوقت، بينما تتكون الطبقة الثانية من الجلد، وتساعده على التدفئة في فصل الشتاء، ويكسي جلده فروة تتميز بلون البني أو الأسود.

5- وتنبعث رائحة من حيوان المنك تشبه إلى حد كبير رائحة المسك، كما أنه يمتلك أسنان حادة تساعده على افتراس الحيوانات.

6- ويطلق على حيوان المنك اسم "ثعلب الماء"، وذلك لاصطياده الكثير من الأسماك الموجودة في الأنهار، وذلك لسرعته في عملية السباحة.

7-ويعتقد أن وزنه لا يتجاوز كيلو جرام، ولكن أحيانا يكون أقل من نصف كيلو، لصغر حجمه.

حيوان المنك ثروة اقتصادية:

وتستخرج أغلى أنواع زيوت، التي تستخدم للشعر من زيت حيوان المنك، وتعتبر فروة الحيوان ذات قيمة غالية ثمن، حيث يتم تصديرها للدول بأسعار باهظة، لكي تستخدم في صناعة الرموش الصناعية والمعاطف ذات الفرو.