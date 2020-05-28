مصر | السيطرة على حريق شب بماسورة غاز بالزيتون

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق شب بماسورة غاز بالزيتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الحماية المدنية، من السيطرة على حريق بخط غاز فرعي أسفل كوبري الحلمية، بمنطقة الزيتون.

بداية الواقعة، تعود باندلاع حريق هائل في خط غاز فرعي أسفل كوبري الحلمية، بسبب كسر ماسورة الغاز المؤدية لشارع ترعة الجبل.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها وقوع حريق في ماسورة غاز فرعية بمنطقة الزيتون، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وجارٍ السيطرة على الحريق وإخماده.

المعاينة الأولية كشفت أنه اصطدم بماسورة الغاز لودر الحفر، ونتج عن ذلك وقوع الحريق.

كما تم فصل الغاز عن المنطقة، وإخلاء العقارات المحيطة من السكان تحسبا لامتداد الحريق.

واندلع مساء الخميس، حريق في كابل كهرباء أمام عقار سكني بمنطقة حدائق الأهرام، نطاق قسم شرطة الهرم، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، كان قد تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق، بالمنطقة (ح)، بمنطقة حدائق الأهرام.

وبدوره دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية تحت إشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق بكابل كهرباء، أمام أحد العقارات، وتمكنت القوات من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق، قبل امتداده إلى العقارات المجاورة.

وأجرى القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه.

وفي سياق آخر، كان اندلع حريق بمستشفي حميات إمبابة، بحي إمبابة شمال الجيزة، ونجحت محاولات قوات الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر في الأرواح.

اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، قد تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة ونشوب حريق بمستشفي الحميات بمنطقة إمبابة.

بدوره دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الحماية المدنية تحت إشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بـ4 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني، لمحاصرة النيران، ومنع تمددها، ونجحت المحاولات في السيطرة على الحريق، قبل وقوع أي خسائر في الأرواح.