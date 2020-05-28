مصر | شاهد.. اللحظات الأولى لانفجار خط الغاز أسفل كوبري الحلمية

اندلع حريق هائل في خط غاز فرعي أسفل كوبري الحلمية، بسبب كسر ماسورة الغاز المؤدية لشارع ترعة الجبل، حيث تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها وقوع حريق في ماسورة غاز فرعية بمنطقة الزيتون، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وجارٍ السيطرة على الحريق وإخماده.

وكشفت المعاينة الأولية أنه اصطدم بماسورة الغاز لودر الحفر، ونتج عن ذلك وقوع الحريق.

كما تم فصل الغاز عن المنطقة، وإخلاء العقارات المحيطة من السكان تحسبا لامتداد الحريق.

وتجري قوات الحماية المدنية محاولات لإخماد النيران، قبل وقوع أي خسائر بشرية.

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