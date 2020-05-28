مصر | شاهد.. اللحظات الأولى لانفجار خط الغاز أسفل كوبري الحلمية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر شاهد.. اللحظات الأولى لانفجار خط الغاز أسفل كوبري الحلمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اندلع حريق هائل في خط غاز فرعي أسفل كوبري الحلمية، بسبب كسر ماسورة الغاز المؤدية لشارع ترعة الجبل، حيث تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها وقوع حريق في ماسورة غاز فرعية بمنطقة الزيتون، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وجارٍ السيطرة على الحريق وإخماده.
وكشفت المعاينة الأولية أنه اصطدم بماسورة الغاز لودر الحفر، ونتج عن ذلك وقوع الحريق.
كما تم فصل الغاز عن المنطقة، وإخلاء العقارات المحيطة من السكان تحسبا لامتداد الحريق.
وتجري قوات الحماية المدنية محاولات لإخماد النيران، قبل وقوع أي خسائر بشرية.
الداخلية تقدم هدايا لأسر الشهداء والمصابين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
واضطلعت وزارة الداخلية نحو تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأسر أبناء الشرطة الأبطال من الشهداء والمصابين إعلاءً لقيم الوفاء وتضحيات ذويهم وتخليدًا ووفاءً وعرفانًا لما قدموه من تضحيات في سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطني وتنفيذا لتوجيهات الرئيسعبد الفتاح السيسي بتقديم هدايا لأسر الشهداء والمصابين، الذين وهبوا أرواحهم ودمائهم الغالية أثناء تأدية واجبهم الوطنى فى سبيل الدفاع عن تراب وطنهم العزيز وأمن شعبه، لمشاركتهم الإحتفال بعيد الفطر المبارك.
وقامت أجهزة وزارة الداخلية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإيفاد مأموريات إلى عدد من منازل أسر الشهداء والمصابين من رجال الشرطة لتقديم التهنئة لهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وكذا تقديم إهداء رئيس الجمهورية.
وأعرب أسر الشهداء والمصابين عن إعتزازهم وتقديرهم للسيد رئيس الجمهورية لحرصه الدائم على رعاية أسر الشهداء والمصابين وتقديم الدعم الكامل لهم وكذا حرص سيادته على التواصل معهم بكافة المناسبات.