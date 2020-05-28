- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 153 مصريًا عائدًا من مسقط إلى مطار مرسى علم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل مطار مرسى علم الدولي، مساء الأربعاء، رحلة المصريين العالقين في سلطنة عمان، التي أقلت 153 راكبًا، وسيتم توقيع الكشف الطبى عليهم من خلال فرق طبية وتسكينهم بعدد من فنادق الحجر الصحي بمرسي.
ومن المقرر أن يخضع جميع الركاب وطاقم الطائرة لإجراءات الحجر الصحي، ويقوم فريق طبى بإجراء التحاليل الفورية لهم وأخذ عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من خلوهم من أي إصابات بكوروناَ.
ويتم إرسال جميع المصريين العائدين في الفنادق السياحية بمرسي علم المخصصة للحجر الصحي لمدة أسبوع، بالتنسيق مع أجهزة الدولة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
19,666
-
تعافي
5,205
-
وفيات
816
كانت هذه تفاصيل خبر وصول 153 مصريًا عائدًا من مسقط إلى مطار مرسى علم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.