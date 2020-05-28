شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 153 مصريًا عائدًا من مسقط إلى مطار مرسى علم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار مرسى علم الدولي، مساء الأربعاء، رحلة المصريين العالقين في سلطنة عمان، التي أقلت 153 راكبًا، وسيتم توقيع الكشف الطبى عليهم من خلال فرق طبية وتسكينهم بعدد من فنادق الحجر الصحي بمرسي.

ومن المقرر أن يخضع جميع الركاب وطاقم الطائرة لإجراءات الحجر الصحي، ويقوم فريق طبى بإجراء التحاليل الفورية لهم وأخذ عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من خلوهم من أي إصابات بكوروناَ.

ويتم إرسال جميع المصريين العائدين في الفنادق السياحية بمرسي علم المخصصة للحجر الصحي لمدة أسبوع، بالتنسيق مع أجهزة الدولة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

مطار مرسي علم الدولي بالبحر الأحمر يستقبل المصريين العائدين من مسقط بسلطنة عمان

مطار مرسي علم الدولي بالبحر الأحمر يستقبل المصريين العائدين من مسقط بسلطنة عمان

مطار مرسي علم الدولي بالبحر الأحمر يستقبل المصريين العائدين من مسقط بسلطنة عمان

مطار مرسي علم الدولي بالبحر الأحمر يستقبل المصريين العائدين من مسقط بسلطنة عمان